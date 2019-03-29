Мужчина пожаловался на «прилипчивых» девушек и сам оказался надоедливым

Пользователь Reddit опубликовал пост, в котором на примере нескольких скриншотов из Facebook показал, как жалующийся на «прилипчивость» девушек парень может сам оказаться надоедливым. Публикация в разделе «Убит словами» собрала более 52 тысяч одобрений.

На изображении показан пост мужчины по имени Бен (Ben) в соцсети, в котором он жалуется на излишне активных девушек, постоянно требующих внимания. Его друга Грэга (Greg) публикация развеселила, и он в шутку отметил, что все будет хорошо, если «держаться подальше от тех [девушек], которые хотят от тебя детей».

Однако после этого сразу три девушки — Джессика, Дафни и Анника (Jessica, Daphne, Anika) — опубликовали скриншоты своей переписки в личных сообщениях с Беном. На каждом из них был одинаковый сюжет — в разные дни он писал им «Привет» (Hey), но не получал ответа.

Пользователям понравился такой подход девушек. «Убит словами... без слов. Это талант», — отметил один из пользователей. Другой поделился собственной историей: «В старших классах один из парней в нашей компании оказался "серийным приветственником" (регулярно присылал приветы в личные сообщения), и мы об этом не знали. Оказалось, что он присылал такие сообщения практически каждой девчонке в школе».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!