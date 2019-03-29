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Игрок НХЛ поразил ворота броском из-под ноги

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Нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

Во втором периоде встречи Макдэвид прорвался к воротам соперника и поразил их, используя финт: он просунул клюшку между ногами и забросил шайбу. Результативное действие форварда не помогло его команде одержать победу. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Далласа».

«Эдмонтон» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. На счету Макдэвида 114 очков (40 голов и 74 передачи) в 74 матчах лиги.

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