Россия вошла в список стран с самым большим давлением власти на артистов

Некоммерческая организация Freemuse провела исследование и выяснила, в каких странах власть оказывает наибольшее давление на артистов и музыкантов. Результаты анализа опубликованы на сайте компании.

Согласно обнародованным данным, за 2018 год в 80 странах зафиксировано почти 700 случаев нарушения права на творческое самовыражение. В девяти странах, включая Россию и США, артистов обвинили в терроризме. Как правило, жертвами преследования становятся музыканты, актеры и художники, критикующие власть.

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Всего за прошедший год более 150 артистов были арестованы, 19 из них лишены свободы. Четверо деятелей искусства были убиты, двое из них погибли в Пакистане.

Россия стала одним из лидеров среди государств, где ущемляются права артистов. Также высокое давление на них оказывается в таких странах, как Испания, Турция, Китай, Египет, Иран и Куба.

В главе, касающейся ситуации в России, рассмотрены арест режиссера Кирилла Серебренникова, отмена концертов молодых российских исполнителей, арест рэпера Хаски, блокировка клипов на YouTube и гонения на «Театр.doc».

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