В Норвегии рассказали о вынужденной помощи от России

Норвегия в случае возникновения серьезных чрезвычайных ситуаций в море будет вынуждена обращаться за помощью к России. Об этом сообщает Klassekampen.

Как отмечается, худшим сценарием будет серьезное кораблекрушение или пожар в водах на севере Норвегии. В таких случаях власти просто-напросто ограничены в возможностях. «У нас ограничены ресурсы, мы зависим от иностранной помощи», — пояснил Ронни Шелдеруп (Ronny Schjelderup), отвечающий за предупреждение чрезвычайных ситуаций в регионе Тромс и Финнмарк. По его словам, норвежцы не скрывают наличие у них подобной серьезной проблемы.

Как пишет издание, в регионе есть и спасательные, и гражданские вертолеты нефтяных компаний, также планируется их размещение на кораблях береговой охраны. В то же время множество военных вертолетов переводят на базы южнее.

Именно в этой связи Норвегии и нужна будет помощь России, у которой на Кольском полуострове находится множество вертолетов, отмечает газета. У Осло заключено соглашение с соседними странами, и в случае крупной аварии на севере именно российские вертолеты и другая спасательная техника сыграют ключевую роль.

В то же время отмечается, что главное в таких случаях — скорость реагирования, с которой могут быть проблемы. Это связано с тем, что за последние десятилетия круизные лайнеры стали заплывать дальше в Арктику, а крушения обычно происходят в плохую погоду, когда контакт с внешним миром может быть затруднен.

23 марта у берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находились 1300 пассажиров. Людей с него вывозили на трех эвакуационных вертолетах, а две спасательные шлюпки с пассажирами из-за ветра и сильных волн пришлось развернуть назад.

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