Порезавшего соперников во время матча турецкого игрока вернули в футбол

Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола отменил пожизненную дисквалификацию полузащитника «Амедспора» Мансура Чалара, пронесшего лезвие на матч третьего дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает портал Haberturk.

Отмечается, что большинство членов комитета, рассматривавшего апелляцию Чалара, согласились изменить наказание. Срок дисквалификации был сокращен до 20 матчей. Штраф в размере 25 тысяч турецких лир (4,6 тысячи долларов) был оставлен в силе.

Инцидент произошел в начале марта. Чалар пронес лезвие на матч против «Сакарьяспора» (1:1) и во время встречи незаметно наносил соперникам неглубокие порезы. После финального свистка представители «Сакарьяспора» обратились в полицию. Сам футболист отрицал, что вышел на поле с лезвием, несмотря на то что игроки команды-соперника показали свои раны.

По изначальному решению Турецкой федерации футбола Чалар был пожизненно дисквалифицирован. «Амедспор» был наказан матчем без зрителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



