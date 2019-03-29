Опубликована фотография «ужасного» ожога Загитовой

В Twitter-аккаунте TeamZagitova опубликованы фотографии ожога российской фигуристки Алины Загитовой, который она получила перед чемпионатом России.

Спортсменка сильно обожгла правую ногу. После окончания соревнований хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз рассказывал, что его подопечная испытывала проблемы с ногой: она получила ожог из-за компресса с димексидом. В комментариях к публикации пользователи назвали эту травму «ужасной».

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На чемпионате России обладательница олимпийского золота Загитова заняла лишь пятое место, уступив трем воспитанницам тренера Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной. На последовавшем после этого первенстве Европы Загитова стала второй.

По результатам прошедшего в конце марта в Японии чемпионата мира спортсменка сумела завоевать золото. Она обошла представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву.

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