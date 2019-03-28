Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты

Фигуристка Алина Загитова не смогла ответить на вопрос, какими качествами обладает ее мужчина мечты. Об этом ее спросили японские журналисты после победы на чемпионате мира в Сайтаме. Запись опубликована в Instagram.

«Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный вопрос», — отметила 16-летняя спортсменка.

В Японии Загитова выиграла золотую медаль, набрав 237,50 балла. Эта победа стала для спортсменки первой на чемпионатах мира. Загитова является олимпийской чемпионкой Игр 2018 года.

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