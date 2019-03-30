В российском городе погибла замученная синяя собака

В городе Удомле Тверской области погибла выкрашенная в синий цвет бездомная собака, которая предположительно стала объектом для издевательств местных подростков, сообщается в паблике «Подслушано в Удомле» во «ВКонтакте» в субботу, 30 марта.

«Мужчина, который ее сбил, скрылся. Если не ошибаюсь, на машине Renault Duster, цвет коричневый, — написала одна из пользовательниц. — Его остановил другой мужчина на перекрестке у Руси и стал говорить ему о том, что он не прав и какой он урод. В свою очередь тот сказал, что это же не человек и поехал дальше».

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Другая местная жительница отметила, что собаку довезли до ветеринарной клиники, где она и умерла.

Где и кто именно перед этим выкрасил животное в синий цвет, пока неизвестно, однако большинство пользователей сходится во мнении, что это сделали подростки. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, пишет «МК в Твери». Если информация о том, что над животным издевались подростки, подтвердится, их родителей привлекут к ответственности.

Синюю собаку видели в компании другого пса, у которого были также были покрашены передние лапы.

В декабре 2017 года Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за живодерство. Максимальная санкция увеличена с двух до пяти лет лишения свободы. Наказание грозит не только тем, кто мучает животных в присутствии детей или действует с особым садизмом, но и в случае трансляции издевательств в сети.

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