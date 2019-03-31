Появились подробности гибели российского автогонщика на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике. Уточненные данные приводит ТАСС.

По информации агентства, погиб мужчина, находившийся на пассажирском сидении, водитель с травмами был доставлен в больницу. Телеканал «360» сообщает, что погибшим штурманом оказался 33-летний Александр Ерыжинский, имя водителя — Михаил Чайковский. Отмечается, что он сумел самостоятельно выбраться из машины. Угрозы его жизни нет.

О гибели одного из членов экипажа стало известно 30 марта. При прохождении трассы водитель не справился с управлением и пролетел по склону. После этого машина перевернулась и рухнула в обрыв.

Трофи-рейд — соревнования по преодолению бездорожья. Первый этап чемпионата России начался в Геленджике 29 марта. Потерпевший крушение экипаж является обладателем кубка по дорожному ралли.

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