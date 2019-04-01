Случайные свидетели спасли старика от самоубийства

В Нью-Йорке проезжавшие мимо водители спасли мужчину от самоубийства. На видео случившегося обратил внимание информационный портал Fox News.

Инцидент произошел около 14:30 по местному времени в воскресенье, 31 марта, на мосту Веррацано-Нарроус. Водители заметили 79-летнего американца, подошедшего слишком близко к краю моста и вызвали полицию.

Случайно оказавшийся рядом представитель правоохранительных органов и еще один очевидец вышли из автомобилей и поймали пенсионера, уже перевесившегося через перила. На ролике видно, как один из них машет рукой, прося о помощи.

К ним подбегает еще один человек и помогает удержать старика. Вскоре на место прибывает полиция. В итоге семь человек хватают мужчину и вытаскивают его обратно на мост.

Сообщается, что пожилого мужчину доставили в ближайшую больницу.

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