Свалка полицейских документов на обочине дороги попала на видео

Стихийная свалка полицейских документов, выброшенных возле автомобильной дороги в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа, попала на видео. Ролик опубликовал информационный портал «2 города».
На кадрах видно, как десятки трудовых договоров, а также постановлений полиции и протоколов, составленных сотрудниками ДПС, раскиданы на снегу среди мусора.
По данному факту управление МВД проводит проверку.
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