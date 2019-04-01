Наука и техника
 
Последние новости
Порошенко заподозрили в нарушении одного из ключевых документов по выборам
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Россиян предупредили об опасности гематогена
Беременную самку кита нашли мертвой с полным желудком пластика
Москвичам предложили жениться на стадионах и в бизнес-центрах 
Запасной «Спартака» счел зарплату в полтора миллиона рублей в месяц недостаточной
Россияне назвали самого любимого юмориста
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Генсек НАТО ответил Украине
Новости партнеров

В Египте нашли затерянный дворец Рамзеса II

Перейти в «Мою Ленту»

Американские археологи нашли в Абидосе рядом с храмом фараона Рамзеса II пристройку, украшенную картушами Рамзеса II. Предполагается, что это дворец фараона, пишет Luxor Times.

Во время раскопок, проводившихся в уже известном храме в Абидосе, археологи нашли каменный проход в другое здание, на котором были нанесены те же иероглифы, что и у основания храма. Стены этого прохода были выложены из кирпича-сырца, а пол — из известняковых плит.

Генеральный секретарь Высшего совета по памятникам древности Мустафа аль-Вазири заявил, что строение напоминает постройки храмового комплекса отца Рамзеса II Сети I, находящегося в 300 метрах от найденного дворца. Также он отметил, что находка позволит пересмотреть план храма, который был найден 160 лет назад.

В 2016 году археологи нашли в 400 метрах от Поминального храма Сети I в Абидосе древний город-кладбище. Специалисты обнаружили фрагменты хижин, керамические изделия и инструменты из камня. Также были найдены 15 крупных захоронений, которые указывают на высокий статус погребенных там людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Abydos Temple Foundation Stone Discovered
Загадочный скелет нашли в египетской пирамиде
В Египте нашли гробницу с полусотней мумий
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0331 марта

Восставший после смерти

Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
16:02Сегодня

Найден признак развития редкого смертоносного рака

08:5731 марта

Названо мощнейшее оружие НАТО для войны с Россией

14:07Сегодня

Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя

Наука и техника00:0329 марта

«Череда насилия, казней и бессудных расправ»

Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
13:2630 марта

Россия подняла в воздух замену украинскому Ан-26

15:00Сегодня

Су-30СМ выполнили групповую «петлю Нестерова»

11:16Сегодня

Названы главные причины рака груди

Наука и техника00:0322 марта

Твою дивизию

Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
10:4724 марта

Раскрыты игнорируемые больными симптомы рака мозга

12:46Сегодня

Ночное посещение туалета оказалось признаком болезни

01:27Сегодня

Российский беспилотник с оружием напугал американских журналистов

Россия
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
Москвич устроил тюрьму для беременных собак в своем автомобиле
Россиян предупредили об опасности гематогена
Россиянин попытался защитить детей во дворе и погиб
Чиновники ответили на доставку гроба с россиянкой к зданию мэрии
Все материалы
Мир
Потрошители из Чикаго
Сатанисты убивали женщин и наводили ужас на Америку 80-х. Теперь один из них на свободе
Северная Корея высказалась о нападении на свое посольство
Генсек НАТО ответил Украине
Франция назвала грубой ложью данные России о помощи боевикам в Сирии
Корсику начали взрывать перед приездом Макрона
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
«Русские попали в капкан»
 
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Порошенко заподозрили в нарушении одного из ключевых документов по выборам
Развод по-украински
Бывшие соратники Януковича отвернулись от России ради Порошенко. Это дорого им обошлось
Глава МВД Украины оценил вероятность нового Майдана
Лукашенко отправил уволенных чиновников правительства в коровий «Освенцим»
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Лукашенко снова предложил свои услуги миротворца Украине
Все материалы
Экономика
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
В России резко подешевел мобильный интернет
Признана отсталость России в робототехнике
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Путин снова повысил пенсии
План Дании по срыву запуска «Северного потока-2» признали реальной угрозой
Все материалы
Силовые структуры
«Не допускайте разгула клеветы»
Он стал главой советской милиции, но прогневал КГБ и покончил с собой
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла стиральную машину с наркотиками на семь миллионов рублей
Вынесен приговор сообщнику шпионившего в пользу США полковника ФСБ
Свалка полицейских документов на обочине дороги попала на видео
ФСБ обвинила в терроризме причастного к массовой драке дагестанского блогера
Все материалы
Наука и техника
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Найден признак развития редкого смертоносного рака
В Египте нашли затерянный дворец Рамзеса II
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
Су-30СМ выполнили групповую «петлю Нестерова»
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Запасной «Спартака» счел зарплату в полтора миллиона рублей в месяц недостаточной
Обедневший «Анжи» запретил тренеру уходить
Бывший игрок «Зенита» лишил беременную жену недвижимости и «спрятался в кустах»
«Он будет новым Пеле»
«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
Папа Римский ответил на вопрос о божественности Месси
Бывший ученик Тутберидзе оправдал методы ее работы
Все материалы
Культура
В финале Джон умрет
Сериалы без интриги, лесбиянки-аристократки и «Игра престолов» — что смотреть в апреле
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
«Он садист и чудовище»
Психопаты «Игры престолов» с точки зрения современной науки
Причиной четырехдневного брака Николаса Кейджа оказалось сильное опьянение
В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия
Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съемках сериала
Илон Маск зачитал рэп об убитой горилле
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Девушка спародировала автомобильную сигнализацию и стала знаменитостью
Телеканал запутался в темнокожих девушках и разгневал зрителей
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Карты миллионов посетителей ресторанов оказались украдены
Все материалы
Ценности
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Россиянки продемонстрировали любовь к кроссовкам
Свекор навязал Меган Маркл новый запрет
Ирина Шейк показала содержимое сумки
Известный наркобарон стал модельером в тюрьме
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Американские авиакомпании столкнулись с крупным сбоем
Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе в Германии россиян
Появились подробности катастрофы самолета с совладелицей S7
Самолет погибшей совладелицы S7 оказался проблемным
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Заключенный британской тюрьмы поделился снимками «собачьей еды»
Беременную самку кита нашли мертвой с полным желудком пластика
55-летняя женщина выносила ребенка для бесплодной дочери
Мальчик шесть лет носил в школу друга-инвалида
Все материалы
Автобаяны
Лучшие первоапрельские автомобильные шутки прошлых лет
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
Раскрыта внешность серийного «президентского» минивэна Aurus
UAZ пообещал выпустить «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей
«Гелик» и Suzuki Jimny посоревновались в перетягивании каната
Все материалы
Дом
Знай свое место
От «Операции «Ы» до «Секса в большом городе»: из какого фильма ваша квартира, дом и дача
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве ограбили квартиру менеджера «Спартака»
В самый опасный район Москвы проведут метро
В крупных городах России подорожало жилье
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Все материалы