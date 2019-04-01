Индия опасно намусорила в космосе

После испытания Индией противоспутникового оружия на околоземной орбите появилось около 400 фрагментов космического мусора. Об этом заявил директор НАСА Джеймс Брайденстайн, передает ТАСС.

Он уточнил, что возможно спрогнозировать дальнейшую траекторию лишь 60 осколков, и сложившаяся ситуация увеличила риск для МКС на 44 процента. «Намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос», — заявил он.

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Одновременно с выступлением Брайденстайна МИД России выпустило официальное заявление, в котором назвало внешнеполитическим приоритетом Москвы предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в еще одну сферу вооруженного противостояния.

Испытания Индией противоспутникового оружия, в ходе которого удалось ликвидировать находящийся на высоте 300 километров космический аппарат, состоялись 26 марта. Позднее в Институте космических исследований РАН указали, что появившиеся на околоземной орбите обломки могут угрожать российской миссии «Прогресс МС-11», запуск которой намечен на 6 апреля.

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