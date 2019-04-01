В Японии человек прыгнул под скоростной поезд и бесследно исчез

В Японии мужчина прыгнул под скоростной поезд, направляющийся к железнодорожной станции города Коганеи, Токио, и бесследно исчез. Об этом сообщает информационный портал SoraNews24.

Инцидент произошел 25 марта около 20:20 по местному времени. Поезд под номером 33 двигался на максимальной скорости, когда машинист заметил человека, спрыгнувшего с платформы. Он немедленно дернул стоп-кран и совершил экстренную остановку.

Сотрудники станции отправились на помощь «серьезно пострадавшему или мертвому» человеку, однако не нашли следов крови или обуви на железнодорожных путях. Поиски привели к задержке поезда на час. Машинист заверил, что некий безумец действительно прыгнул на пути, однако никаких доказательств с камер видеонаблюдения предоставлено не было.

Пользователи сети принялись подшучивать над произошедшим, выдвигая свои гипотезы. «Возможно, это секретные военные учения», — язвили одни. «Они не могут предоставить записи с камер? Что же они скрывают там?» — удивлялись другие. «Вероятнее всего, это был призрак человека, который когда-то там спрыгнул», — предполагали третьи.

В 2018 году сообщалось, как в китайском городе Нанкин, провинция Цзянсу, женщина спрыгнула с железнодорожной платформы перед идущим поездом, чтобы напугать своего парня. «Я просто хотела пошутить, — объяснила она. — Кто-то затащил меня обратно, как только я прыгнула. Ужасно напугалась, когда оглянулась и увидела, что поезд уже проехал мимо моих ног». Ей пришлось заплатить штраф.

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