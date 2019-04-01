Россиянин разгромил офис газеты «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге местный житель устроил погром в региональном представительстве газеты «Коммерсантъ». Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В ночь на 1 апреля нетрезвый 46-летний мужчина вломился в редакцию и начал крушить имущество. Причиненный им ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Хулиган позднее написал явку с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие склоняется к версии, что преступление носит бытовой характер. «Данное ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ», — пояснил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

В декабре 2018 года в редакцию «Московского комсомольца» ворвался пожилой мужчина в неадекватном состоянии и угрожал избить одного из сотрудников газеты. В результате инцидента никто не пострадал. Приехавшие на место происшествия стражи порядка доставили агрессивного гражданина в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!