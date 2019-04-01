Москвич устроил тюрьму для беременных собак в своем автомобиле

Житель Москвы превратил багажники двух своих автомобилей в мини-тюрьму для животных и содержит в них беременных собак и щенков на продажу, сообщает телеканал «360».

Москвичка Ирина Малышева рассказала изданию, что 30 марта во дворе дома заметила машину, в которой на заднем сиденье скулила и выла собака. К вечеру хозяин не объявился, и женщина вызвала полицию. Приехавшим на вызов полицейским заводчик сказал, что он путешественник и бывает в столице наездами, а собаку запер «буквально на один день». Однако, по словам Малышевой, мужчина закрывает питомцев в машине с прошлого года, потому что жена не разрешает ему держать их в квартире.

На следующий день упомянутый автомобиль был пуст, но позже в этом же дворе обнаружилась другая машина, в багажнике которой тот же человек поместил клетки с еще двумя животными. «Вместе с телевизионщиками и полицией мы выяснили, что этот человек — заводчик спаниелей. Таким образом он содержит щенков и беременных собак», — сказала женщина каналу.

По данным «360», разведение спаниелей для мужчины — это его постоянный бизнес. Малышева написала на него заявление в полицию, дело ушло в производство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!