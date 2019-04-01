Московской полиции попались 18 таксистов в розыске

Столичные полицейские задержали 18 водителей такси, находившихся в розыске. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Как уточняется в сообщении, с 20 по 29 марта в Москве прошли оперативно-профилактические мероприятия. Их задачей было обеспечение безопасности при перевозке пассажиров, приведение работы таксистов в соответствие с законом, а также выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Всего в ходе мероприятий было проверено 11 393 водителя такси, 3 698 из них были поставлены на учет, а 898 — привлечены к административной ответственности. Помимо задержания находящихся в розыске полицейские выявили 31 и раскрыли 43 преступления, совершенных таксистами.

24 января сообщалось, что в Москве таксист совершил подготовленное совместно с грабителями разбойное нападение на пассажиров. Водитель сообщил знакомым преступникам, куда повезет потенциальных жертв, после чего налетчики избили их и украли мобильный телефон.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!