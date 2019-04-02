Рок-звезда совершила суицид ради очищения имени после обвинений в педофилии

Мексиканский рок-музыкант, основатель и басист группы Botellita de Jerez Армандо Вега Хиль (Armando Vega Gil) был найден мертвым в своем доме в Мехико. Об этом сообщает The Independent во вторник, 2 апреля.

Отмечается, что причиной смерти стало самоубийство. Музыкант опубликовал предсмертную записку в Twitter. В прощальном письме он заявил, что его анонимно обвиняют в совращении девочки, которой на момент предполагаемых событий было 13 лет. Хиль отметил, что обвинения поступают в его адрес через соцсети с хештегом #MeTooMusicosMexicanos. Он подчеркнул, что не совершал ничего подобного.

«Я хочу разъяснить: моя смерть — это не признание вины, напротив, это радикальное объявление моей невиновности. Я просто хочу облегчить будущее для своего сына», — говорилось в предсмертной записке.

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Музыкант попросил не винить никого в его смерти. «Этот суицид — сознательное, добровольное, свободное и личное решение. Hasta pronto (исп. до скорой встречи — прим. «Ленты.ру»)», — написал он.

Представительница Botellita de Jerez Паола Эрнандез заявила, что общалась с Хилем за два часа до его кончины. По ее словам, он был очень грустен и зол из-за того, что не знал, как очистить свое имя. «Он сказал, что невиновен. Он переживал, что его сыну придется все это пережить», — добавила Эрнандез.

#MeToo — движение против домогательств, появившееся в 2017 году после многочисленных обвинений в приставаниях и изнасилованиях от известных актрис в адрес продюсеров, режиссеров и актеров в Голливуде.

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