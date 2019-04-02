Лидеры цифровой индустрии поделятся опытом в Москве

4 апреля 2019 года в Москве в десятый раз пройдет Condé Nast Digital Day (CNDD) — профессиональная конференция в сфере маркетинга, технологий, цифровых медиа и digital-рынка. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы мероприятия во вторник, 2 апреля.

Среди докладчиков — Зефрин Ласкер (глава Viber), Лорен Индвик (главный редактор Vogue Business), Артем Филимонов (креативный директор Possible Group), Наталья Лосева (заместительница главного редактора МИА «Россия сегодня»), Борис Омельницкий (президент ассоциации развития интерактивной рекламы IAB Russia), Наталья Давыдова (TetyaMotya, основательница онлайн-марафона и блогерка), Исе Вайт (директор Noir Flux), Лика Кремер (руководительница студии подкастов издания Meduza), Анита Гиговская (президентка Condé Nast Россия), Пол Пападимитриу (основатель платформы Intelligencr), Анастасия Романцова (основательница бренда A La Russe) и другие.

Конференция Condé Nast Digital Day проводится ежегодно и собирает более 500 участников: специалистов по рекламе, маркетологов, медиаменеджеров, ретейлеров, разработчиков цифровых услуг, производителей товаров сегмента люкс.

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