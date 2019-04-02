Эксперт прокомментировал buyback «Лукойла»

Дочерняя структура «Лукойла» Lukoil Securities в рамках программы buyback приобрела 690,145 тысячи акций (0,09 процента уставного капитала) и 1,071 миллиона 718 ADR (0,14 процента уставного капитала). Об этом сообщает «Интерфакс».

В период с 25 по 29 марта на Московской бирже было совершено 5 сделок с акциями по цене 5,825 тысячи рублей за акцию и по 5 сделок с ADR на Лондонской фондовой бирже и с ADR на CBOE Europe по средней цене 89,95 доллара за штуку.

«"Лукойл" существенно экономит на выплате налогов и пошлин, поэтому у компании остается больше свободных средств на выплату дивидендов и реализацию buy back», — прокомментировал «Ленте.ру» процедуру обратного выкупа акций старший аналитик инвестиционной компании «БКС» Сергей Суверов. При этом, отметил эксперт, «надо понимать, что своим акционерам компания платит частично за счет средств федерального бюджета».

«"Лукойл" обходится государству значительно дороже, чем "Роснефть", исходя из доли льготируемой добычи и экспорта нефти», — поясняет Сергей Суверов. По его оценке, в прошлом году «Лукойл» добывал почти 20 процентов своей нефти по нулевым или сниженным ставкам НДПИ, а доля льготного экспорта у компании составила 26 процентов. У «Роснефти» эти показатели значительно ниже: 16 процентов и 5,7 процента соответственно, отмечает эксперт.

«Применение сравнительно пониженных ставок налогов и пошлин компанией «Роснефть» привело бы к значительному увеличению уровней прибыли и денежного потока для компании, в том числе, для распределения среди акционеров», — уверен аналитик.

В результате программы buyback компании на данный момент принадлежит 19 миллионов 91,131 тысячи обыкновенных акций, что составляет 2,55 процента уставного капитала эмитента, и 7 миллионов 70,017 тысячи ADR (0,94 процента). Общая сумма, которая уже была направлена на покупку акций в рамках buyback, составляет примерно 1,988 миллиарда долларов.

В конце ноября 2018 года «Лукойл» сообщил, что решил ускорить buyback и может закончить программу в 2019 году. После этого компания готова объявить о новой программе выкупа акций.