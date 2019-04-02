Польский Ми-24 взлетел по-афгански

Польский вертолет Ми-24 взлетел по-афгански. На опубликованное в Twitter видео обратило внимание The Drive.
Американское издание отмечает, что техника взлета с опущенной носовой частью вертолета и приподнятой хвостовой используется при высокой загруженности машины, которая в этот момент напоминает «кобру, готовую к удару». По мнению The Drive, несмотря на постепенный отказ Польши от советской техники, Ми-24 останутся в строю и в 2020 годах.
В апреле 2018 года сообщалось, что американские военные в качестве машин потенциальных противников собирались использовать на военных учениях российские вертолеты Ми-24 или Ми-17.
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Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне.
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