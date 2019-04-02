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Репортер виртуозно вышла из кадра и привела зрителей в восторг

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@ChrisJamesNews / Twitter

Репортер телеканала SkyNews привела зрителей в восторг, когда быстро скрылась из кадра, поняв, что появилась перед камерой в неподходящий момент. На курьезный случай обратил внимание в Twitter редактор South West News Service Крис Джеймс (Chris James).

«Понравилось исчезновение корреспондента канала SkyNews. Смешной момент на Даунинг-стрит. Словно под ней открылся люк», — охарактеризовал ситуацию Джеймс.

За один день ролик набрал более 300 тысяч просмотров. Многие восхитились находчивостью журналистки. «Ха-ха-ха, отличная реакция», — заметила одна из пользовательниц.

Ряд комментаторов подшутили над репортером. «Кто снял крышку люка?» — иронизировал Джейк Хамфри (Jake Humphrey). «Когда вы выходите из дома, выглядите не суперсобранной и видите своего бывшего», — прокомментировала Анжела Бетанкур (Angela Betancourt). Еще один микроблогер предположил, что именно так ведут себя должники при виде кредиторов.

Ранее пользователи сети высмеяли репортера NBC Мэтта Брэдли (Matt Bradley), который поправил свою прическу слюной, будучи в кадре. Видео с участием Брэдли стало вирусным.

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