Трамп оставит США без авокадо

Цены на мексиканский авокадо выросли на 34 процента за день на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении закрыть границу между странами, пишет Bloomberg.

За один день, 2 апреля, цена 10-килограммовой упаковки авокадо в мексиканском штате Мичоакан — центре производства этого фрукта — выросла с 290 до 390 песо (с 15,16 до 20,38 долларов). Это самый большой скачок цен за последние десять лет — с апреля 2009 года.

Подорожание связано с недавними заявлениями Трампа о возможном закрытии границы с Мексикой. «Я еще не объявил об этом намерении. Но я готов это сделать», — говорил американский президент 2 апреля. По его словам, такая мера необходима для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Мексики, в том числе использующих эту страну в качестве транзитного пункта.

Если граница будет полностью или частично закрыта, это вызовет сложности с поставками авокадо в США. Из-за этого торговые сети стремятся заключить контракты как можно быстрее.

При этом существует вероятность, что граница не будет закрыта, — в случае, если Трампу удастся провести через Конгресс законопроект об ужесточении миграционных правил.

Ранее президент не мог договориться с законодателями о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого Конгресс не смог принять бюджет на очередной финансовый год, и работа федерального правительства была частично приостановлена на несколько недель.

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