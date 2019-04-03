Макгрегор поблагодарил UFC за пожизненную дисквалификацию россиянина

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте отреагировал на решение UFC пожизненно дисквалифицировать россиянина Руслана Магомедова.

«Вау, еще одного дагестанца поймали на стероидах. Двое из троих на этой фотографии попались на употреблении запрещенных веществ, Магомедова ловили три раза и теперь дисквалифицировали пожизненно. Отличная работа, UFC! Единственный порок, который не должен быть прощен, — это лицемерие», — написал Макгрегор.

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Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло такое решение после того, как боец отказался от сдачи пробы вне соревновательного периода. Данное нарушение стало третьим со стороны бойца. Кроме Магомедова на фотографии изображены чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, проваливший допинг-тест в 2016 году.

Ранее, 3 апреля Макгрегор отметился оскорбительными высказываниями в адрес Нурмагомедова в Twitter. Он назвал жену дагестанца полотенцем, но позднее удалил запись.

26 марта Макгрегор объявил об уходе из спорта. В последнем поединке он проиграл Нурмагомедову. В общей сложности в октагоне ирландец одержал 21 победу и потерпел четыре поражения, завоевывал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.

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