Два пьяных американца постреляли друг в друга в бронежилете и пошли под суд

В американском штате Арканзас полиция задержала двух пьяных мужчин, которые поочередно надевали пуленепробиваемый жилет и стреляли друг в друга. Об этом пишет издание 5News.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта. 50-летний Чарльз Юджин Феррис (Charles Eugene Ferris) выпивал вместе с 36-летним другом Кристофером Хиксом (Christopher Hicks) у себя дома. Феррис примерил бронежилет и попросил Хикса выстрелить в него из винтовки. Пуля прошла сквозь защиту и оставила на его груди кровоподтек.

Затем он передал пуленепробиваемый жилет Хиксу и сделал пять выстрелов в его спину. Пули не пробили материал, но оставили на коже синяки. Спустя время Феррис пожаловался супруге на боль в груди, та отправила его в больницу.

Феррис сообщил врачам иную версию произошедшего. По его словам, неизвестный якобы заплатил им 200 долларов (13 тысяч рублей), чтобы они сопроводили мужчину в лес. В результате произошла перестрелка, объяснил американец.

Позже приехала супруга пострадавшего и рассказала следователям правду. Полиция задержала мужчин. Феррис признался, что выдумал историю, чтобы его друг Хикс избежал наказания.

Ферриса и Хикса выпустили из-под стражи под залог в пять тысяч долларов (326,5 тысяч рублей). Слушание по их делу назначено на 13 мая.

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