В России найдут таланты в сфере цифровой экономики

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» определит лучших ИТ-специалистов, дизайнеров и руководителей проектов в сфере информационных технологий. Проект запущен автономной некоммерчесой организацией «Россия – страна возможностей» в среду, 3 апреля.

Конкурс пройдет в 40 городах и будет проводиться в форматах онлайн-тестирования и хакатонов, рассказали «Ленте.ру» организаторы.

«Главная цель проекта — создать новые профессиональные возможности для талантов в сфере цифровой экономики. Конкурс позволит участникам запустить свой технологический бизнес, получить содействие в трудоустройстве, найти единомышленников и сформировать проектную команду, а также выиграть денежный приз», — говорится в сообщении.

Регистрация участников продлится до 12 мая, подать заявки могу люди старше 18 лет. Победителей определят осенью. Конкурсантам предстоит создать цифровые прототипы продуктов на одну из заданных нами тем.

По аналогии с конкурсом управленцев «Лидеры России» ребят будут курировать специалисты из ведущих отраслевых компаний страны, в частности, Росатома и Мегафона.

Результаты конкурса управленцев высоко оценил президент Владимир Путин. Многие участники устроились в органы власти и ведущие компании.

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