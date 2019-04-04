Агутин выступит на музыкальном фестивале с песней Цоя

Певец Леонид Агутин выступит на музыкальном фестивале «Кинопробы» и исполнит песню Виктора Цоя «Кончится лето». Он примет участие в событии второй раз. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Поп-исполнитель выйдет на сцену с российскими рок-звездами. «Это рок-фестиваль, и наша музыка соответствует ему по духу, хотя рок мы не играем. Мне жена всегда говорит: "Я 20 лет живу с рокером"», — объяснил Агутин опыты с несвойственным ему жанром.

В прошлом году он спел эту же песню в оригинальной аранжировке в стиле джаз-реггей, а позже снял клип.

Ранее сообщалось, что на фестивале появится голограмма лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Ее представит «КняZZ» в рамках программы «Камнем по голове. 30 лет группе КиШ».

Фестиваль «Кинопробы» пройдет с 21 по 23 июня на аэродроме Окуловка в Новгородской области. На нем выступят более 50 музыкальных коллективов. По традиции участники должны исполнить хотя бы одну песню группы «Кино». Уже известны два хедлайнера — БИ-2 и КняZZ. Третьего объявят в ближайшее время.

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