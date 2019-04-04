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Макгрегор обвинил Нурмагомедова в разжигании конфликта

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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте прокомментировал разгоревшийся скандал с чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор написал, что хорошо помнит начало их конфликта, когда Нурмагомедов угрожал его тренеру Джону Каване в 2016 году. По его словам, это произошло до того, как дагестанец со своей командой напал на его друга Артема Лобова в бруклинском отеле. «Вспомни, когда это все началось. Бог все видит», — отметил Макгрегор. Позже ирландец удалил эту запись.

Макгрегор прикрепил твит 2016 года. Тогда Кавана призвал бойцов выбирать религию с умом, комментируя отказ Нурмагомедова драться летом из-за Рамадана. В ответ дагестанец заявил, что тренер не должен шутить по поводу религии.

Ранее Макгрегор объявил о возобновлении карьеры. Девять дней назад он заявлял, что уходит из спорта. Тогда же боец начал проявлять активность в социальных сетях: в одном из постов он назвал Нурмагомедова «крысой», а также оскорбил жену дагестанца, сравнив ее с полотенцем.

В последнем поединке в октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову. После боя россиянин напал на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, и между командами вспыхнула потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы.

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