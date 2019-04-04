Российская прокуратура занялась поиском НЛО

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту появления неопознанного летающего объекта (НЛО) над аэропортом Кольцово. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Поясняется, что летательный аппарат заметили пилоты рейса Ташкент — Екатеринбург, когда шли на посадку. Неизвестный объект пролетел под ними по пересекающему курсу.

Теперь Свердловской транспортной прокуратуре предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося и провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Объект, пролетавший вблизи аэропорта, пока не установлен. Не исключено, что это мог быть мотодельтаплан или легкомоторный самолет, пилот которого не известил диспетчера Кольцово о своих полетах.

В марте сообщалось, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в петербургском аэропорту Пулково. Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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