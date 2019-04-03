Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

На празднование 35-летия города Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, власти пригласили группу «Дискотека Авария» и московского диджея, на которых планировали потратить больше 10 миллионов рублей. В дело вмешалась прокуратура и отменила выступление музыкантов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, деньги, которые правительство города собиралось потратить на праздник, предназначались для реализации программы по развитию культуры. Миллионы должны были быть вложены в поддержку художественной и досуговой деятельности, а также направлены на укрепление материально-технической базы местного дома культуры. Ведомство обвинило представителей власти города Муравленко в нецелевом использовании бюджетных средств.

Отмечается, что нарушение выявлено во время проверки Единой информационной системы в сфере закупок, где в середине марта появилась информация о планируемых тратах на выступления артистов.

В феврале в Калининграде отменили концерт рэпера Элджея. Организаторы объяснили это давлением со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций.

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