В Калининграде отменили концерт рэпера Элджея

В Калининграде отменили концерт рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей. Об этом сообщается на странице организаторов выступления во «ВКонтакте» .

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«В связи с большим давлением со стороны госучреждений, некоммерческих гражданских организаций организаторами и менеджментом артиста было принято решение не проводить мероприятие в запланированную дату», — говорится в заявлении.

Выступление должно было состояться 16 февраля в развлекательном комплексе «Резиденция королей». По словам представителей компании, музыкант готовил большое шоу, которое прорабатывалось в течение долгого времени. Они отметили, что Элджей считает Калининград одним из лучших городов России «по фанатской энергетике и атмосфере».

Ранее на сайте Change.org была опубликована петиция, в которой потребовали запретить концерт музыканта. «Как показывает анализ содержания клипов и песен данного исполнителя, в его творчестве содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих как на детей, так и на взрослых», — сказано в тексте документа, который на момент написания заметки подписали 473 человека.

Осенью и зимой 2018 года в регионах отменили выступления ряда российских музыкантов, в их числе Хаски, Монеточка, Элджей, а также группы IC3PEAK и «Френдзона». Позднее президент России Владимир Путин осудил задержания рэперов и отметил, что в данном вопросе «нужно действовать по-другому, грубо запрещать нельзя».

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