В Красной Поляне состоялся сноуборд-контест Red Bull Roll The Dice

На фестивале Quiksilver New Star Camp в Красной поляне прошли соревнования по сноуборду и фристайлу Red Bull Roll the Dice. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходил 2 и 3 апреля. Ход состязаний определяли игральные кости, при помощи которых райдеры выясняли, какой трюк им предстояло выполнить. Грани одного кубика показывали грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Игра шла на выбывание: тот, кто наиболее четко и стильно повторял загаданные трюки, проходил в следующий этап.

У лыжников в Топ-4 вышли финны Сантери Нурминен, Теему Тиркконен, россиянин Аркадий Казаков и поляк Щепан Карпель. Победителем стал Карпель.

У сноубордистов в финал вышли россияне Алексей Соболев, Марк Теймуров, Ярослав Ленчевский и швейцарец Николас Хубер. Победителем стал Теймуров.

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