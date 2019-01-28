Турнир по хоккею без вратарей «Шлем и Краги» стал международным

Матчи турнира «Red Bull Шлем и Краги» в 2019 году состоятся в 17 городах, два из них — в Казахстане. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Формат соревнований, проходящих в третий год подряд остался неизменным: команды играют четыре на четыре без вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом. В случае ничьей соперники играют три на три до победного гола.

Матчи турнира примут 15 российских городов, а также Астана и Алма-Ата. Таким образом, «Red Bull Шлем и Краги» получил статус международного соревнования. Победители отборочных этапов примут участие в Суперфинале, который состоится 23 февраля на московской арене «Метеор».

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