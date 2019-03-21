Кэмерон Нааз стал чемпионом мира в скоростном спуске на коньках

Американец Кэмерон Нааз выиграл чемпионат мира по скоростном спуске на коньках. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Нааз является лидером общего зачета сезона-2018/2019. Американец одержал победу в финальном этапе соревнований, прошедшем в канадском Ла-Сар. Ближайшим преследователем Нааза стал Кайл Кроксалл. Перед решающим заездом он уступал лидеру всего 175 очков.

Победительницей женского зачета стала американка Аманда Трунцо. При этом спортсменка заняла лишь третье место по итогам заключительного этапа.

Российские атлеты по итогам сезона-2018/2019 не попали в число призеров. Лучший результат среди отечественных спортсменов продемонстрировал Герман Титов, завершивший сезон на 11-м месте в общем зачете.

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