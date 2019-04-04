Сын Рогозина попал под сокращение

Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин, возглавляющий также дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), покинет корпорацию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что сокращение происходит в рамках оптимизации структуры и связана с вхождением ОАК в состав «Ростеха». Планируется исключить должности вице-президентов по государственной авиации спецназначения (Сергей Герасимов), военной авиации (гендиректор АФК «Сухой» Игорь Озар), стратегической и специальной авиации (глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов) и по транспортной авиации (глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин).

Количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК Юрия Слюсаря, снизится с 15 до 13.

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После сокращения в ОАК останется шесть вице-президентов и один исполнительный вице-президент, а также четыре департамента: по управлению рисками и внутреннему контролю, внутреннему аудиту, взаимодействию с госорганами и международному сотрудничеству, а также по корпоративным коммуникациям. Новая управленческая структура начнет действовать с 1 мая.

Генеральным директором «Ил» станет гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин. Впервые о планах сменить Рогозина на Грудинина в «Ил» стало известно в июле 2018 года. Алексей Рогозин возглавляет ПАО «Ил» с мая 2017 года, сменив на этом посту Сергея Вельможкина. До этого Рогозин занимал должность директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода «Промтехнологии».

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