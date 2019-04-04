Россияне смогут ходить в «куртке Путина»

В продажу поступила модель утепленной куртки-ветровки, в которой президент России Владимир Путин был на рыбалке в Туве во время своего отпуска летом 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Куртку защитного цвета с накладными карманами выпустила российская компания «Военторг». Ранее эта куртка была эксклюзивным товаром, а теперь будет продаваться в сети магазинов «Армия России», оператором которой выступает компания. По утверждению представителей бренда, серийная модель идентична той куртке, которую Владимир Путин носил в Туве.

Летом 2018 года в социальных сетях распространилась информация, что куртка-ветровка, в которой рыбачил президент России, на самом деле выпущена американским брендом Abercrombie and Fitch, и у нее только заменили шеврон с названием производителя. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать эту информацию.

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