Телезрители разочаровались в порнофильме для детей

Зрители британского телешоу Mums Make Porn, где матери снимают этичный порнофильм для детей, разочаровались в телепередаче. Как сообщает Daily Star, поклонники больше не видят смысла в этой передаче.

3 апреля на канале Channel 4 вышла финальная серия Mums Make Porn. Предполагалось, что к этому моменту женщины продемонстрируют снятый ими сюжет, однако по телевидению его не показали.

Фильм для взрослых появился в сети, однако и он раздосадовал зрителей. Их возмутило, что в ролике, который был заявлен как этичный, снялись порнозвезды. Зрители написали в Twitter, что смысла в съемках такого реалити нет, — так как подобный контент «для взрослых» не отличается от того, что в обилии представлен на эротических сайтах.

«Я уверен, что каждый вариант возможного порнофильма уже существует. На самом деле я не думаю, что они будут делать что-то новое», — заметил один из поклонников. «Не то, чего я ожидала», — поддержала его другая.

Некоторые называли результат «возмутительным». «Соглашусь, некоторые аспекты в порно не совсем хороши, но на самом деле попробуйте спросить молодое поколение, чего они хотят, а не предполагать, что все они извращенцы», — написала одна из зрительниц в Twitter.

На данный момент ролик, снятый женщинами для детей, доступен в сети. Отмечается, что мать шестерых детей по имени Сара Луиза не смогла выдержать присутствие на съемочной площадке: ее стошнило, как только она выбежала из здания. Ранее зрители раскритиковали женщину за неприятие секса.

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