Россиянин объедет всю страну от Териберки до Владивостока на «ВАЗ-2115»

Путешественник из Кондопоги (Карелия) по имени Виктор решил объехать всю страну на своем «ВАЗ-2115» и по пути снимать видеоблог, в котором будет рассказывать о поездке, впечатлениях и увиденных городах. Своих ролики он выкладывает на YouTube и во «ВКонтакте».

Заявленный маршрут россиянина — от села Териберка в Мурманской области до Владивостока. По пути он планирует заехать в столицы 79 регионов страны. Всего он проедет более 40 тысяч километров, дорога займет примерно шесть месяцев. За это время он рассчитывает израсходовать 3,5 тысячи литров бензина. «На ближайшие полгода это мой дом, офис и средство передвижения», — сказал он, говорят о своем автомобиле.

Мужчина уже добрался до Мурманска и признался, что 40 километров из Териберки были для него снежным пленом, остальные 80 он проехал на одном дыхании.

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