Футболист устроил свое похищение во время матча

Итальянский футболист «Чита Ди Виагранде» Игнацио Барбаджалло разыграл одноклубников во время матча третьего дивизиона чемпионата Италии. Об этом сообщает The Sun.

Барбаджалло, будучи ветераном команды, вышел на поле в концовке встречи. Его появление было приурочено к завершению карьеры футболиста. Внезапное приземление в центре поля вертолета вынудило футболистов обеих команд отбежать к боковой линии. Вышедшие из аппарата люди в масках забрали Барбаджалло, после чего вертолет поднялся в воздух.

Шуточное похищение организовал сам игрок. Руководство Лиги увидело в приземлении вертолета нарушение. Виагранде обязали выплатить штраф в 200 евро. Команде запрещено играть до конца мая.

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