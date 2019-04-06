Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей

Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестный позвонил пенсионеру и представился работником поликлиники, где мужчина недавно сдавал кровь. Он сообщил, что результаты анализа показали, что москвич серьезно болен. Для лечения мошенник предложил лекарства стоимостью миллион рублей.

Пенсионер снял необходимую сумму в банке. Позже к нему домой приехал курьер с пакетом. Он сказал, что лекарства нужно хранить в морозилке, забрал деньги и скрылся. Спустя некоторое время пенсионер решил изучить инструкцию к «лечебному средству», однако обнаружил лишь два пакета сока.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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