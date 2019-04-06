Поезд на полном ходу протаранил машину скорой помощи в Польше

Поезд на полном ходу врезался в карету скорой помощи на переезде в польском городе Пущиково. Два медика — врач и фельдшер — погибли на месте, водитель получил тяжелые ранения и доставлен в больницу. Пациентов в машине не было, сообщает местный телеканал TVN24. Видеозапись момента столкновения опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как автомобиль скорой подъезжает к переезду и пытается перебраться через пути, но путь ему преграждает шлагбаум с другой стороны. Карета застревает на путях, водитель разворачивается, но не успевает съехать с рельсов — в машину влетает поезд.

Бригада должна была перевести пациента, жизнь которого находилась под угрозой, из лечебницы Пущиково в клинику в Познани. Прокуратура начала расследование случившегося. На месте проводится экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего.

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