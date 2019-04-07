Лавров предложил «простое и эффективное» решение проблемы беженцев в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лагерь беженцев на юге Сирии можно расформировать. Условием для этого дипломат назвал изменение позиции США. Его слова приводят РИА Новости.

По мнению Лаврова, американские коллеги неискренни в своих словах о готовности расформировать лагерь Рукбан. Наиболее «простым и эффективным решением» он считает «прекращение незаконной оккупации этой территории» со стороны США.

Глава МИД уверен, что американцы используют лагерь как предлог для сохранения своих военных на юге Сирии. Он выразил готовность бороться с нынешним положением дел.

Рукбан входит в зону наблюдений военной базы США. Ранее военные не выпустили из лагеря шесть автоколонн

Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что в Рукбане массово гибнут люди. По его данным, в районе лагеря растет количество могил, а также появляются сообщения о гибели малолетних детей.

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