Десятки боевиков ИГ ликвидировали в Афганистане

По меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), ликвидировали в ходе спецоперации в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

В результате операции также был уничтожен склад оружия. Представители и сторонники боевиков пока никак не прокомментировали ситуацию.

Отмечается, что уровень безопасности в этом регионе в последнее время сильно понизился, так как террористы пытаются расширить подконтрольные им территории.

«Исламское государство» в 2014 году захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка в итоге утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, которой Дамаск направил официальную просьбу.

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