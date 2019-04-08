Террорист-смертник убил четырех американских военных в Афганистане

Трое американских военнослужащих и один контрактник погибли при самоподрыве террориста-смертника возле авиабазы НАТО Баграм в Афганистане. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает Boston Globe.

Еще трое солдат получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Отмечается, что взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

Ответственность за случившееся взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).

В конце января смертник атаковал колонну американских и курдских военных в Сирии. В результате нападения в провинции Хасака погибли по меньшей мере пять человек. Атаку совершил смертник на заминированном автомобиле.

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