Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер дал соответствующее указание директору административно-бюджетного управления Мику Малвейни, о чем сообщили несколько неназванных источников в Белом доме. Один из них рассказал, что увольнения в администрации президента в последнее время напоминают «почти систематическую чистку».

Днем ранее сообщалось, что в отставку подала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

В декабре прошлого года стало известно, что занимавший пост главы Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность. Письмо к Трампу с прошением об отставке было подано 20 декабря. Как следует из документа, решение Мэттиса связано с возникшими разногласиями с президентом.

7 ноября генеральный прокурор США Джефф Сешнс вручил Трампу заявление об отставке с поста. По информации «Би-би-си», Сешнс уволился по требованию президента.

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