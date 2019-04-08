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Отказавшуюся брать в тюремщики кандидатов с тату и маникюром сотрудницу накажут

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала служебную проверку в отношении руководителя военно-врачебной комиссии, отказывавшей при приеме на работу кандидатам с наколками и маникюром. Об этом сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сотрудница принимала решение об отказе претендентам с татуировками только потому, что они ей не нравились.

«Это ее бредовые "хотелки". В отношении нее мы сейчас начали проверку, потому что из-за нее много прекрасных парней и девчонок не прошли на работу за прошлый год», — подчеркнул Максименко, добавив, что в России отсутствуют законы, которые бы ограничивали права людей с татуировками.

Руководительница комиссии также недолюбливала женщин с маникюром. Замглавы ФСИН порекомендовал отправить ее на военно-врачебную экспертизу, чтобы выяснить состояние психического здоровья.

6 апреля сообщалось, что рэпер Face не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта некоторые отклонения в психике. Других призывников с тату на лице также не взяли на военную службу.

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