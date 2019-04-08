Будущий ребенок Меган Маркл установил рекорд

В Великобритании зафиксировано рекордное количество ставок на пол, дату рождения и имя будущего ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, букмекеры приняли ставки на 9 миллионов евро (почти 660 миллионов рублей). Специалисты изучили историю игр перед появлением на свет других детей королевской семьи и заключили, что первенец Меган Маркл установил рекорд.

2 апреля герцог и герцогиня Сассекские завели собственный аккаунт в Instagram. Они поставили мировой рекорд соцсети, собрав первый миллион подписчиков за 5 часов 45 минут. Предыдущий мировой рекорд принадлежал корейскому исполнителю Кану Даниэлю, который преодолел эту отметку за 11 часов 36 минут.

На данный момент на аккаунт королевской пары подписались более четырех миллионов пользователей Instagram. На их странице размещено девять фотографий, первый пост собрал 1,2 миллиона лайков и 42,8 тысячи комментариев.

О беременности Меган Маркл стало известно в октябре 2018 года. Ребенок должен появиться на свет в апреле.

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