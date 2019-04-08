Первый канал замазал половые органы на наскальном изображении

В программе «Непутевые заметки» на Первом канале замазали половые признаки мужчины на наскальном изображении. Эпизод вышел 7 апреля и доступен на сайте телеканала.

Во второй части выпуска ведущий передачи Дмитрий Крылов рассказывает о горах Родопы и упоминает пещеру Дьявольское горло на юге Болгарии. Именно через эту пещеру, согласно древнегреческой мифологии, Орфей спускался в мир мертвых за своей возлюбленной Эвридикой. Во время рассказа Крылова в кадре появляется наскальное изображение с замазанными первичными половыми признаками.

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» на Первом канале, телеканал не причастен к «цензуре» выпуска. «Это была шутка самого Крылова, он часто шутит подобным образом», — сказали на телеканале. Тем не менее, сам телеведущий заверил, что ничего не знает о редактировании изображения.

Крылов работает на телевидении с 1983 года. Его программа о путешествиях выходит на Первом канале с 1996 года. В ней ведущий рассказывает о своих впечатлениях от стран, где он побывал со съемочной группой программы.

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