В Арктике нашли девять морозостойких комаров

На архипелаге Земля Франца-Иосифа открыли девять новых видов комаров, которые могут жить при отрицательных температурах. Открытие сделал ученый Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Крашенников, сообщает Ura.ru.

Отличие морозостойких комаров-звонцов от обычных заключается в том, что их взрослые особи не питаются, пояснили изданию в пресс-службе университета. У этих комаров питаются только личинки, а взрослые особи живут с неразвитыми ротовыми органами.

«Организм этих насекомых содержит трегалозу, глицерин и другие многоатомные спирты. Эти соединения позволяют полностью вмерзать в лед, сохраняя жизнеспособность, чтобы весной пробудиться», — рассказал изданию Крашенников.

Уточняется, что комар — самое распространенное в Арктической зоне насекомое. Вид комаров-звонцов, открытый еще в 1933 году, ранее почти не был описан.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал, что изменения климата в Арктике стали причиной миграции определенных видов животных. Он отметил, что сейчас меняется среда обитания леммингов, мышей-полевок и других видов. По его словам, такие изменения требуют анализа.

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