Найденное в России вымершее животное воскресят

Группа ученых из России и Южной Кореи заявила, что может извлечь образцы тканей из хорошо сохранившегося тела жеребенка возрастом 42 тысячи лет для последующего клонирования. Об этом сообщает The Siberian Times.

Останки, обнаруженные в 2018 году в Якутии, принадлежат 2-3-месячному жеребенку ленской лошади (Equus lenensis), который погиб, попав в ловушку естественного происхождения. У него сохранились кожа, шерсть, копыта, хвост и внутренние органы благодаря воздействию вечной мерзлоты. Исследовательская группа считает, что удастся выделить клетки с достаточно неповрежденным генетическим материалом, чтобы в будущем «воскресить» вымерший вид.

На момент нахождения мумифицированное тело жеребенка было самым хорошо сохранившимся из всех обнаруженных останков древних лошадей. Попытки извлечь клетки будут продолжены до конца апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что группа японских ученых восстановила активность некоторых клеточных компонентов, выделенных из туши мумифицированного мамонтенка Юки, который жил 28 тысяч лет назад. Однако полное воскрешение мамонта пока остается недостижимым.

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